Covid: un decesso in Trentino e 11 nuovi casi positivi

(ANSA) - TRENTO, 17 GIU - In Trentino si registra un nuovo decesso per Covid 19. Restano peraltro bassi i numeri relativi all'andamento del contagio: il rapporto odierno dell'Azienda sanitaria indica 11 nuovi casi positivi (4 rilevati da 666 tamponi molecolari e 7 da 942 tamponi rapidi antigenici.

Nessun contagio nuovo nelle classi d'età più anziane. I pazienti ricoverati attualmente in ospedale sono 11, di cui 2 in rianimazione. I nuovi guariti sono 11.

Sul fronte delle vaccinazioni, nel totale di 384.449 finora somministrate sono comprese 140.365 seconde dosi, 65.335 dosi per gli ultra ottantenni, 79.867 nella fascia 70-79 anni e 86.129 in quella 60-69 anni. (ANSA).