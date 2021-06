Covid: 7 contagi in Trentino e ulteriore calo dei ricoverati

(ANSA) - TRENTO, 15 GIU - Per il terzo giorno consecutivo in Trentino non si registrano decessi da Covid-19. Lo dice il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto anche di 7 nuovi contagi: 6 su 555 tamponi molecolari analizzati all'ospedale Santa Chiara di Trento e uno su 837 test rapidi.

Da registrare un ulteriore calo del numero dei ricoverati in ospedale: ieri ci sono state 4 dimissioni e nessun nuovo ingresso; il totale dei pazienti al momento è di 13, di cui 3 in rianimazione. I nuovi guariti sono 47.

Le vaccinazioni finora eseguite sono 371.096, di cui 131.104 riguardano seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 65.148 dosi, mentre nella fasce 70-79 anni e 60-69 anni il totale è rispettivamente 77.675 e 83.213. (ANSA).