Corsa: Chevrier e Stenta vincono Saslong Half Marathon

(ANSA) - BOLZANO, 12 GIU - Il campione europeo e mondiale a squadre Xavier Chevrier (Aosta) e Caterina Stenta (Trieste) hanno apposto il terzo sigillo, nell'albo d'oro della Saslong Half Marathon, l'affascinante corsa che abbraccia il Gruppo del Sassolungo e proposta dalla Asv Gherdeina Runners.

Una vittoria che il valdostano ha ipotecato fin dalle prime falcate, allungando su un gruppetto con Felicetti, Reiterer, Cagnati e Gardener, il vincitore della precedente edizione, e con gli altri finiti nell'ordine sul traguardo di Monte Pana.

Anche Caterina Stenta ha condotto la gara dal primo all'ultimo dei 21 chilometri controllando in salita sulla tedesca di origini polacche Justine Jendro, per poi allungare in discesa trascinando in scia la modenese Manuela Marcolini, finita seconda davanti alla Jendro.

Gara baciata dal sole, panorami ammalianti e un percorso applaudito da tutti, impegnativo, ma fattibile. Scorci da cartolina nei passaggi al rifugio Comici, alla Città dei Sassi, a Passo Sella, al rifugio Friedrich August, al rifugio Pertini e infine al rifugio Sasso Piatto, con alcuni tratti molto speciali nella neve. Un evento nel rispetto dei canoni anti-Covid con 600 ammessi alla gara. (ANSA).