Pandemia pesa sul bilancio di Risto3, fatturato giù del 31%

(ANSA) - TRENTO, 11 GIU - Le ripercussioni economiche della pandemia si fanno sentire sul bilancio della cooperativa Risto3, 450 soci lavoratori e circa 1.450 dipendenti distribuiti su più di 300 strutture in Trentino. Il giro d'affari si è dunque fermato a 35,1 milioni di euro, con cali più significativi nella ristorazione scolastica e universitaria che si sono aggiunti a quelli a doppia cifra anche degli altri comparti del settore.

"Nel 2020 - afferma il direttore generale Paolo Defant in una nota - Risto3 ha registrato un risultato leggermente migliore della media nazionale del settore, con un calo di fatturato che si è attestato al 31%. Il futuro non sarà di certo scontato, ma la cooperativa ha la solidità e la capacità di affrontare e superare le difficoltà di questo momento". I lunghi mesi di chiusura per il lockdown e l'ampio ricorso delle aziende allo smartworking sono i principali fattori che, uniti alle forti limitazioni imposte dalle normative per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso hanno influito in maniera decisiva sul calo delle entrate.

L'assemblea dei soci - Il bilancio e gli altri punti all'ordine del giorno sono stati approvati a larga maggioranza - si è svolta con il meccanismo del rappresentante designato, ma era stata preceduta da 13 assemblee sul territorio per presentare il Bilancio di sostenibilità e il Piano industriale per il triennio 2021-2023. "Di fronte a un anno particolarmente difficile per la nostra cooperativa - dice la presidente Camilla Santagiuliana Busellato - è stato fondamentale rilevare una partecipazione dei soci così sentita: si tratta di un risultato che conferma un forte attaccamento alla cooperativa, con il 76,02% di soci e socie votanti". (ANSA).