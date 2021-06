Covid: in Alto Adige da domani prenotazioni per 12enni

(ANSA) - BOLZANO, 10 GIU - A partire da domani, venerdì 11 giugno, alle 12, per gli/le adolescenti dai 12 anni in su sarà possibile prenotare un appuntamento per la vaccinazione contro il Covid presso i vari Centri vaccinali dell'Alto Adige. Il vaccino sarà quello di Pfizer-Biontech, che ha ottenuto l'approvazione sia dell'Agenzia Europea dei Medicinali che dell'Agenzia Italiana del Farmaco rispetto all'utilizzo anche per coloro che hanno tra i 12 ed i 15 anni. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha anche avviato un dialogo con i Pediatri di Libera Scelta dell'Alto Adige relativamente alla possibilità di offrire sessioni di vaccinazione riservate a questa fascia di età. (ANSA).