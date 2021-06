Covid: un decesso e 21 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 09 GIU - Nelle ultime 24 ore in Alto Adige sono stati registrati un decesso e 21 nuovi casi covid. Il numero delle vittime dall'inizio della pandemia sale così a 1.179. Sono risultati positivi 14 tamponi pcr su 758 e 7 test antigenici su 3.147. Nei reparti di terapia intensiva restano due pazienti, mentre quelli nei normali reparti ospedalieri sono 12. In quarantena si trovano 943 altoatesini, ovvero per la prima volta dopo molti mesi sotto soglia mille. Il numero dei guariti sale di 28. (ANSA).