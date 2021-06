Covid: nessun decesso in Trentino, 33 nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 09 GIU - Terzo giorno consecutivo senza decessi per covid in Trentino, secondo il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che notifica l'accertamento di 33 nuovi contagi.

Ieri sono stati analizzati 944 tamponi molecolari che hanno individuato 21 nuovi casi positivi e confermato 8 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.010 che hanno fatto emergere 12 nuovi contagi. Nel totale dei contagi più di un terzo è riferito a bambini e ragazzi in età scolare. Fra i più anziani c'è invece un solo caso di ultra ottantenni, nessuno in fascia 70-79 anni e 3 contagi fra chi ha un'età compresa fra i 60 ed i 69 anni.

Migliora la situazione dei ricoveri ospedalieri: ieri un solo nuovo ingresso a fronte di 4 dimissioni; attualmente i pazienti covid sono 22, di cui 6 in rianimazione. I nuovi guariti sono 50.

Riguardo ai vaccini, su 336.216 somministrazioni, 104.979 si riferiscono ai richiami, 64.674 dosi sono quelle riservate agli ultra ottantenni mentre nelle fasce 70-79 anni e 60-69 anni 70.385 le iniezioni fatte sono rispettivamente 71.879 e 70.385.

(ANSA).