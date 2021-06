Auto investe lupo su Ponte Europa in Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 09 GIU - Singolare incidente la scorsa notte sul tratto austriaco dell'Autostrada del Brennero. Un turista tedesco di 64 anni stava percorrendo il Ponte Europa quando improvvisamente si è trovato davanti un lupo.

L'automobilista non è riuscito ad evitare l'impatto. Il lupo è deceduto sul posto, scrive l'agenzia Apa. Il Ponte Europa è uno dei viadotti più alti del continente con i suoi 190 metri. Il lupo, con ogni probabilità, durante i suoi spostamenti notturni è finito sull'autostrada e non ha più trovato una via di fuga.

Il ritorno del predatore da tempo suscita dibattiti in Alto Adige e in Tirolo. (ANSA).