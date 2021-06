Feste Vigiliane Trento, la 38/a edizione torna in presenza

(ANSA) - TRENTO, 08 GIU - Si terrà dal 18 al 27 giugno, in presenza, la 38/a edizione delle Feste Vigiliane, la manifestazione organizzata dal Comune di Trento e dal Centro servizi culturali Santa Chiara in occasione dei festeggiamenti per il patrono del capoluogo trentino.

L'iniziativa, intitolata "Coraggio, fatti abbracciare!" e presentata in conferenza stampa, si compone di 80 eventi, per sei giorni (dal 18 al 20 giugno e dal 25 al 27 giugno) di iniziative di piazza. Il programma attuale, hanno riferito gli organizzatori, è la 17/a versione tra quelli elaborati nelle ultime settimane per consentire lo svolgendo dell'iniziativa nel rispetto delle disposizioni nazionali per il contenimento dei contagi.

Il prologo delle Feste è affidato alla "Ganzega dei Ciusi e dei Gobj", appuntamento che si rinnova dopo la prima edizione del 2019. L'evento, a cura della ProLoco Centro Storico Trento, si terrà venerdì 11 giugno in via Belenzani e piazza Duomo, dove verrà imbandita una tavolata con i prodotti tipici del territorio. Sono previsti gli appuntamenti tradizionali come il corteo storico, la cerimonia di apertura con l'alzabandiera e il "Giuramento degli zatterieri", il "Tribunale di penitenza", la "Tonca" nelle acque dell'Adige, la "Disfida dei Ciusi e dei Gobj", il "Palio dell'oca" (con 48 equipaggi) e le celebrazioni del patrono.

Per prendere parte agli appuntamenti principali sarà necessaria la prenotazione, da effettuare sul sito internet www.festevigiliane.it. Le prenotazioni potranno essere effettuate a partire da venerdì 11 giugno, mentre gli organizzatori prevedono percorsi dedicati di accesso e uscita dalle manifestazione per evitare assembramenti. (ANSA).