Covid: nessun decesso in Trentino, 21 nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 08 GIU - Per il secondo giorno consecutivo nessun decesso per covid in Trentino. Lo comunica l'Azienda provinciale per i servizi sanitari che segnala 21 nuovi contagi su circa 1.500 tamponi analizzati.

Ieri sono stati analizzati 661 tamponi molecolari (tutti nel laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento) che hanno identificato 7 nuovi casi positivi confermando anche 23 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 937 ed hanno individuato 14 nuovi contagi.

In ospedale ieri sono state ricoverate 2 persone, ma le dimissioni sono state 4: al momento ci sono 25 pazienti, di cui 6 in rianimazione. I nuovi guariti sono 12.

I vaccini somministrati questa mattina hanno raggiunto quota 329.393 (di cui 100.478 seconde dosi). A cittadini over 80 sono state somministrate 64.544 dosi, mentre alle fasce 70-79 e 60-69 anni 70.316 e 68.127. (ANSA).