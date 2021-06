Covid: nessun decesso in Trentino e solo 4 nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 07 GIU - Nessun decesso per Covid in Trentino nelle ultime 24 ore e solo 4 casi positivi (nessuno fra agli over 60 ), a fronte di oltre 400 tamponi analizzati. Lo dice il bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria provinciale.

Su 212 tamponi molecolari analizzati ieri è emerso un solo positivo; da 202 test rapidi sono stati individuati 3 casi positivi.

I pazienti Covid-19 ricoverati in ospedale sono 27, di cui 6 in rianimazione. Ieri non è stato dimesso nessuno e c'è stato un nuovo ricovero. I nuovi guariti sono 8.

Riguardo alle vaccinazioni, da inizio campagna le somministrazioni sono state 323.608 somministrazioni; 97.210 seconde dosi; 64.461 dosi ad ultra ottantenni; 68.601 dosi in fascia 70-79 anni; 67.019 dosi in fascia 60-69 anni. (ANSA).