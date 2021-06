Incidenti: motociclista morto in Trentino dopo una caduta

(ANSA) - TRENTO, 06 GIU - Un motociclista di 51 anni di Tirano, in provincia di Sondrio, è morto in un incidente stradale in Trentino. L'incidente si è verificato non lontano da Caldes, in valle di Sole, lungo la statale 42, in direzione del passo del Tonale, dove l'uomo stava dirigendosi per tornare in Lombardia in comitiva assieme ad altri motociclisti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco ed al personale sanitario, il motociclista è caduto in modo autonomo nell'affrontare una curva a sinistra procurandosi ferite mortali. La moto si è poi scontrata con un'auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta ma senza conseguenze gravi per gli occupanti. (ANSA).