Un busto per ricordare Silvius Magnago a palazzo Widmann

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAG - Silvius Magnago, presidente della Provincia di Bolzano dal 1960 bis 1989, morì il 25 maggio 2010 all'età di 96 anni a Bolzano. Durante il proprio mandato Magnago guidò le trattative che condussero al "pacchetto" ed è tuttora considerato il padre dell'autonomia come oggi la conosciamo.

Nell'undicesimo anniversario della sua scomparsa i parenti Christl Rabanser e Hansjörg Dell'Antonio hanno deciso di donare alla Provincia un busto di Silvius Magnago. L'iniziativa è di Martha Stocker, presidente della Fondazione intitolata a Silvius Magnago.

Il busto bronzeo di Silvius Magnago proviene dai suoi lasciti e fu realizzato dalla scultrice Heidrun Streiter Potzler nel 1950. Una copia del busto si trova sulla tomba di Silvius Magnago a Oltrisarco, un'altra al Bergisel lungo la passeggiata.

In occasione di un'esposizione del Südtiroler Künstlerbund in piazza Domenicani a Bolzano nel giugno 1952 si convenne che "il ritratto in bronzo coglie in modo eccezionale i tratti caratterizzanti della personalità di Magnago". In occasione della consegna ufficiale del busto martedì 25 maggio a Palazzo 1 il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha detto: "E' per me un grande onore accettare questo busto in rappresentanza di tutta la Provincia di Bolzano. La statua - ha proseguito - avrà una degna collocazione presso la sede della Giunta provinciale a Palazzo Widmann". (ANSA).