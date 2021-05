Disabilità: nasce la Rete italiana Europe Beyond Access

(ANSA) - TRENTO, 20 MAG - Secondo una ricerca condotta in 40 Paesi europei dalla rete di informazione sulla mobilità culturale On the Move e diffusa dal British Council e Europe Beyond Access - progetto co finanziato dal programma Creative Europe dell'Unione Europea - l'87% delle sedi culturali e dei festival non coinvolgono persone disabili nelle commissioni di selezione o nei processi di gestione. Il 52,4% degli intervistati, inoltre, valuta la propria conoscenza degli artisti disabili come scarsa o molto scarsa. Una grave esclusione delle persone con disabilità dal panorama culturale europeo che ha indotto il festival di danza contemporanea Oriente Occidente di Rovereto, in Trentino, a lanciare l'idea di un protocollo per la creazione della Rete italiana Europe Beyond Access 2021-2023, un network di alleati che si interroghi e inviti il panorama culturale alla discussione sui temi di accessibilità ed inclusione nelle arti performative.

Il protocollo - precisa una nota - è stato sottoscritto da 26 istituzioni culturali italiane, tra cui Accademia Mediterranea dell'Attore, Associazione Culturale Fuori Contesto, Balletto Civile, Dancehaus più - Centro di produzione nazionale, Fondazione I Teatri, Fondazione Matera-Basilicata 2019, Fondazione Nazionale Della Danza / Aterballetto, Fondazione Piemonte dal Vivo, Fuorinorma, IAC Centro Arti Integrate, MILANoLTRE Festival, MUVet, Orlando Festival, Teatro di Roma - Teatro Nazionale, Teatro La Ribalta, Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, Versiliadanza. "La rete - si legge nel protocollo - si impegna nell'incoraggiare gli stakeholders all'elaborazione di strategie e piani d'azione per abilitare ed incoraggiare la partecipazione di persone con disabilità al mondo delle arti performative, garantendo, durante questo processo, una consultazione continua di persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative". (ANSA).