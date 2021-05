Covid: nessun decesso e 84 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 12 MAG - Il bollettino covid odierno registra per l'Alto Adige nessun decesso e 84 nuovi casi. Sono risultati positivi 73 di 997 tamponi pcr e 11 di 5.351 test antigenici. Stabile il numero dei ricoveri: 26 nei normali reparti, 6 in terapia intensiva (entrambi come ieri) e 20 nelle cliniche private (+1). Gli altoatesini in quarantena sono 2.104 e i guariti che si aggiungono sono 64. (ANSA).