Nasce a Rovereto il Polo per le Scienze della vita

(ANSA) - TRENTO, 10 MAG - Nascerà a Rovereto, in Progetto Manifattura, il Polo per le Scienze della vita. Oggi la firma del protocollo d'intesa tra Provincia di Trento, Trentino Sviluppo, Università di Trento e Fondazione Hit - Hub Innovazione Trentino..

DiCibio, CiMec, Centro di protonterapia troveranno, per le loro startup, un hub con laboratori d'avanguardia, piattaforme tecnologiche condivise, spazi per le imprese ed ambienti di co-working.

La progettazione della struttura, che dovrebbe essere ultimata entro il 2023, prevede la costruzione di laboratori dedicati all'interno della nuova Be Factory di Progetto Manifattura, ma anche di aree di lavoro in co-working e facility condivise per un valore di 6 milioni di euro. Il Polo, che farà incontrare ricerca pubblica, privata e imprese - sottolinea la Provincia - fungerà da leva per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo di nuove joint venture in Trentino e si concentrerà sui temi strategici emersi dal Forum per la Ricerca ed implementati nel Piano pluriennale della ricerca della Provincia, quali le biotecnologie, la biomedicina e le tecnologie per il settore medicale.

"Il Trentino -ha sottolineato Achille Spinelli, assessore provinciale allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro - è un brand riconosciuto a livello nazionale ed internazionale per la sostenibilità ambientale e l'elevata qualità della vita. Con questo progetto vogliamo fare un deciso passo in avanti.

L'accordo è infatti il primo tassello di un disegno strategico che ci porterà a posizionarci come territorio d'eccellenza anche per la ricerca e l'innovazione, ed in particolare sugli ambiti collegati alle scienze della vita che, come ha insegnato quest'ultimo difficile anno, è una delle sfide globali fondamentali attorno alle quali si giocherà la nostra capacità di vivere in un mondo migliore, più sano e sicuro". (ANSA).