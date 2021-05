Auto: 84 aziende altoatesine partecipano a eTestDays

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAG - Sono 250 le aziende che quest'anno hanno partecipato alla campagna provinciale eTestDays. Di queste, 84 possono ora testare un veicolo elettrico per 4 giorni sperimentandone l'efficienza nell'uso quotidiano e i vantaggi di viaggiare a zero emissioni. Oggi le prime 27 aziende hanno ricevuto simbolicamente la chiave del loro veicolo elettrico in prova al NOI Techpark di Bolzano. Erano presenti l'assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider, l'assessore provinciale all'ambiente Giuliano Vettorato, Harald Reiterer, responsabile del settore Green Mobility di STA - Strutture Trasporto Alto Adige Spa, Massimo Minighini della Neogy Arl del Gruppo Alperia e i rappresentanti delle associazioni di categoria.

"La tendenza internazionale punta chiaramente in direzione della mobilità elettrica e anche in Alto Adige ha ormai preso piede - ha sottolineato l'assessore Daniel Alfreider - lo vediamo in particolare nel numero di veicoli di nuova immatricolazione, che aumenta lentamente ma costantemente". Nel 2019, solo lo 0,3% delle immatricolazioni erano auto elettriche, nel 2020 erano salite al 2,3%. "La campagna "eTestDays" - ha aggiunto l'assessore provinciale - vuole far conoscere e apprezzare la mobilità sostenibile e pulita direttamente alle aziende e alle imprese".

L'assessore provinciale all'ambiente e all'energia, Giuliano Vettorato ha sottolineato gli sforzi congiunti dei due Dipartimenti provinciali della mobilità e dell'ambiente per ridurre l'inquinamento. "Il traffico è la causa principale delle emissioni pericolose, come gli ossidi di azoto. Se riusciamo ad aumentare i veicoli elettrici in circolazione, alimentati con energia da fonti rinnovabili, avremo fatto un grande passo avanti in termini di qualità della vita e sostenibilità, anche nel contesto internazionale", ha detto Vettorato.

Gli eTestDays dureranno 18 giorni. Durante questo periodo 27 veicoli elettrici a batteria o a idrogeno saranno disponibili per le aziende che si sono candidate. (ANSA).