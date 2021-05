TrentoFilmFestival, ad Aldo Gugolz il premio Genziana d'Oro

(ANSA) - TRENTO, 08 MAG - "Anche stanotte le mucche danzeranno sul tetto", del regista svizzero Aldo Gugolz, ha vinto il premio Genziana d'Oro al 69/o Trento Film Festival.

Ambientato in un alpeggio del Ticino, il film propone una riflessione profonda sul tema dell'eredità familiare, tra condizionamenti, libertà e possibilità di emancipazione.

Il premio Cai è andato al film iraniano "Holy Bread"; la Genziana d'oro Miglior film di esplorazione o avventura a "Here I Am, Again"; le Genziane d'argento Miglior contributo tecnico-artistico a "Die letzten Österreicher" e Miglior cortometraggio al cinese "One Day". Premio della Giuria è stato assegnato al documentario "Chaddr - A River Between Us"; menzione speciale a "Icemeltland Park e The Magic Mountain".

