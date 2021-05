Meteotrentino, un aprile freddo e con gelate

(ANSA) - TRENTO, 07 MAG - In Trentino il mese di aprile è stato meno piovoso ma molto più freddo della media: da 23 anni, dal 1998, non si registrava un aprile più freddo di quello del 2021. La conferma arriva dall'analisi fatta da Meteotrentino.

Da segnalare in particolare le gelate della prima e della seconda decade con temperature minime qualche grado sotto lo zero anche nei fondovalle più bassi. Aprile è stato caratterizzato da frequenti irruzioni di aria fredda dai quadranti settentrionali. (ANSA).