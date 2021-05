Alto Adige: ex leghista Vettori ora commissario Forza Italia

(ANSA) - BOLZANO, 07 MAG - Il consigliere provinciale ex leghista Carlo Vettori è stato nominato commissario provinciale di Forza Italia per l'Alto Adige. "Finalmente i moderati altoatesini avranno un serio e preparato rappresentante nelle istituzioni cui potranno fare riferimento", commenta Giorgio Leonardi, coordinatore e assessore regionale di Forza Italia.

Il divorzio tra Vettori e il Carroccio risale all'autunno 2019, ne è seguito la formazione del gruppo consiliare Alto Adige Autonomia. Forza Italia attualmente non è invece presente in consiglio provinciale. "Vettori - sottolinea il responsabile nazionale enti locali di Forza Italia, sen. Maurizio Gasparri - potrà contare sul pieno sostegno del vertice del nostro partito.

Con Vettori e Leonardi abbiamo esaminato le prossime scadenze politiche e amministrative, ponendo le basi per una rinnovata e incisiva presenza di Forza Italia".

Secondo Vettori, "grazie a questa nuova possibilità renderemo Forza Italia Alto Adige la casa di tutti i moderati, al servizio di imprenditori, artigiani, professionisti, esercenti e partite Iva messi a dura prova dalla grave crisi economica legata a questa terribile pandemia".

"La potremmo definire l'Opa della quinta armata Svp e del Patt su Forza Italia: la notizia non è l'adesione del consigliere provinciale Carlo Vettori a Forza Italia, è la confluenza di Forza Italia nel piano di Svp e Patt", commenta invece il consigliere provinciale Fdi, Alessandro Urzì. (ANSA).