Covid: nessun decesso in Trentino e calano i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 05 MAG - In Trentino nessun decesso per coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo dice il bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che riferisce di 63 nuovi contagi e 141 guariti.

Ieri sono stati analizzati 1.192 tamponi molecolari che hanno permesso di individuare 25 nuovi casi positivi e confermare 17 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Invece i test rapidi antigenici notificati all'Azienda sanitaria sono stati 1.102 e da questi sono emersi 38 casi positivi. Ci sono 8 contagi fra i bambini e ragazzi. Le classi in quarantena sono attualmente 65.

Negli ospedali si abbassa a 84 il numero dei pazienti ricoverati, di cui 19 in rianimazione. I nuovi ingressi sono stati 3, a fronte di 4 dimissioni.

Infine le vaccinazioni: stamani si è arrivati a quota 196.519, compresi 42.838 richiami. (ANSA).