Covid: altri tre decessi in Alto Adige e 92 nuovi casi

(ANSA) - BOLZANO, 05 MAG - L'Alto Adige registra altri tre decessi di pazienti Covid e 92 nuovi casi. Sono risultati positivi 69 di 1062 tamponi pcr e 23 di 6696 test antigienici.

Positivi sinora anche 208 di 97566 test nasali e 329 di 347469 'tamponcini' nelle scuole. Continua a scendere il numero dei pazienti Covid, ma non in terapia intensiva: sono infatti 46 (-8) nei normali reparti, 19 nelle cliniche private (invariato) e 7 appunto in terapia intensiva. Sono 2273 gli altoatesini in quarantena. (ANSA).