Spaccia cocaina ai domiciliari, arrestato a Mezzolombardo

(ANSA) - TRENTO, 27 APR - Arrestato dai carabinieri di Mezzolombardo un trentenne albanese, già ai domiciliari per spaccio di droga, perché sorpreso a casa con un etto di cocaina.

I militari, giunti nella sua abitazione per effettuare un controllo circa l'osservanza delle prescrizioni impostegli, visto il nervosismo del giovane, hanno deciso di effettuare una perquisizione con l'ausilio di un'unità cinofila del della Guardia di finanza. Addosso i carabinieri gli hanno trovato un involucro contenente un etto di cocaina. Nel corso della perquisizione sono stati recuperati anche due bilancini di precisione. Tratto in arresto, il giovane è ora in attesa dell'udienza di convalida. (ANSA).