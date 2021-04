Premio Industria Felix Triveneto all'altoatesina Markas

(ANSA) - BOLZANO, 22 APR - Markas, l'impresa altoatesina multiservizi che offre a clienti pubblici e privati servizi di pulizia e sanificazione, ristorazione, logistica sanitaria ecc., si è aggiudicata il Premio Industria Felix per il Triveneto. Si tratta di un riconoscimento riservato alle eccellenze imprenditoriali che riconosce i primati delle aziende rispetto ai principali parametri di bilancio. Markas è tra le 52 aziende che si sono dimostrate competitive e affidabili e che in fase pre-covid hanno aumentato i fatturati e il numero degli addetti.

È quanto emerso dalla maxi inchiesta annuale condotta da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, su 92mila bilanci presentati.

Il premio è stato consegnato oggi, giovedì 22 aprile, in modalità digitale in occasione del 32° evento Industria Felix - Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

"Siamo profondamente onorati di ricevere il prestigioso Premio Industria Felix - commenta il direttore generale di Markas, Evelyn Kirchmaier - Un riconoscimento importante che premia la solidità della nostra azienda di famiglia che da 35 anni si basa sui valori quali impegno, affidabilità e correttezza. Vorrei dedicare questo Premio ai nostri 9mila collaboratori di cui l'83% sono donne, il cuore pulsante della nostra azienda che ogni giorno con il loro impegno e professionalità offrono i nostri servizi su tutto il territorio nazionale". (ANSA).