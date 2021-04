Sad alza i toni sul futuro del trenino del Renon

(ANSA) - BOLZANO, 21 APR - La Sad alza ulteriormente i toni nella lite con la Provincia sulla futura gestione in-house del trenino e della funivia del Renon e della funicolare della Mendola. In una lettera, inviata in vista dell'incontro presso il servizio lavoro fissato per il 4 maggio, la Sad ricorda che il contratto di locazione delle rimesse del trenino scadranno solo nel 2027. "Ogni violazione tramite la Sta verrà denunciata come violazione di domicilio", minaccia la Sad. Infine, la società di trasporto della famiglia Gatterer sottolinea di non avere "alcuna necessità (ne obbligo) di dare le dimissioni" al personale operante che invece in caso di dimissioni volontarie dovrà rispettare il preavviso di uno-tre mesi, "obbligo cui Sad non intende rinunciare". (ANSA).