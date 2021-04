Gelmini, green pass Bolzano? No, servono regole nazionali

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Ho telefonato a Kompatscher e l'ho invitato alla prudenza, dovremo impugnare quella legge. Non è ancora tempo per quel provvedimento". Così il ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini su Rtl 102.5 sul green pass varato dalla Provincia autonoma di Bolzano. "Il Governo sta pensando al green pass, con i tre criteri (tampone negativo, guarigione, vaccinazione, ndr), ma servono regole nazionali, non regionali. Sapete che non mi piace impugnare le ordinanze regionali. Il green pass sarà una rivoluzione, un cambio di passo", ha aggiunto Gelmini. (ANSA).