Covid: un decesso e 120 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 21 APR - Sono 120 i nuovi casi positivi accertati in Trentino a fronte di circa 2.500 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore si è verificato un decesso in ospedale. Lo comunica l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

L'analisi di 1.434 tamponi molecolari ha permesso di individuare altri 49 contagi e di confermare 16 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Di questi ultimi ieri ne sono stati analizzati 1.201, dai quali sono emersi 71 nuovi positivi. Le classi in quarantena ieri erano 57.

Scende anche oggi il numero dei pazienti covid ricoverati in ospedale: ieri le dimissioni (10) sono state più numerose dei nuovi ingressi (8) e attualmente sono 146 gli ammalati da Sars-Cov-2 in reparto, di cui 29 in rianimazione (uno in meno rispetto a ieri). I guariti di oggi sono 142 di oggi.

Le vaccinazioni hanno raggiunto quota 145.503, comprese 41.349 seconde dosi; le somministrazioni finora effettuate a ultra ottantenni, ultra settantenni e ultra sessantenni sono rispettivamente 54.035, 34.486 e 13.643. (ANSA).