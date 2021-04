Covid: Kompatscher, Bolzano progetto pilota per green pass

"Ieri ho avuto un colloquio sereno e cordiale con il ministro Gelmini. Credo di essere riuscito a spiegare le ragioni e le basi scientifiche e giuridiche del nostro progetto che è in linea con i piani del governo per le prossime settimane e può essere visto come un progetto pilota". Lo ha detto all'ANSA il governatore altoatesino Arno Kompatscher in riferimento all'introduzione del green pass in Provincia di Bolzano. "Oggi contatterò il ministro Speranza per un dialogo e confronto. Il nostro approccio è comunque di leale collaborazione dei vari livelli di governo", ha ribadito Kompatscher.

In mattinata, però la ministra Gelmini aveva ammonito a rispettare le regole nazionali. "Ho telefonato a Kompatscher e l'ho invitato alla prudenza, dovremo impugnare quella legge. Non è ancora tempo per quel provvedimento". Così il ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini su Rtl 102.5 sul green pass varato dalla Provincia autonoma di Bolzano. "Il Governo sta pensando al green pass, con i tre criteri (tampone negativo, guarigione, vaccinazione, ndr), ma servono regole nazionali, non regionali. Sapete che non mi piace impugnare le ordinanze regionali. Il green pass sarà una rivoluzione, un cambio di passo", ha aggiunto Gelmini