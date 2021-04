Vaccino, prenotazioni per conviventi e caregiver disabili

(ANSA) - TRENTO, 20 APR - Dalle ore 23 di domani, in Trentino, al via alle prenotazioni del vaccino anti Covid-19 per i familiari conviventi e i caregiver delle persone con grave disabilità o estremamente vulnerabili.

Lo comunica l'Azienda sanitaria precisando che ci si potrà prenotare al Cup online nella sezione 'Conviventi e caregiver', compilando un'autocertificazione e indicando il codice fiscale della persona assistita. Saranno vaccinati anche i genitori/tutori/affidatari dei minori estremamente vulnerabili, in questo caso su chiamata diretta.

È considerato convivente chi vive stabilmente (stessa residenza o domicilio) con la persona disabile o estremamente vulnerabile, mentre è considerato caregiver chi fornisce assistenza alla persona con disabilità in modo continuativo anche se non esclusivo. Sono queste le persone che, compilando un'apposita autocertificazione, potranno prenotare la vaccinazione. (ANSA).