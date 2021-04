Tennis: Barcellona; Sinner agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo di Barcellona. L'altoatesino, n.19 ATP e undicesima testa di serie, ha sconfitto per 6-3 6-2, in un'ora e 8 minuti, il bielorusso Egor Gerasimov. Domani Sinner ritroverà dall'altra parte della rete per la terza volta nel giro di un mese lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.11 del ranking mondiale. (ANSA).