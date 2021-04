Covid: oltre 135.000 vaccinati in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 17 APR - Il bollettino dell'Azienda per i servizi sanitari della Provincia di Trento oggi conta un decesso e poco meno di una novantina di nuovi contagi. Nel frattempo arrivano a 40.229 le guarigioni con i nuovi 159 casi di oggi, mentre le vaccinazioni superano le 135.000.

Sono stati effettuati 1.760 tamponi molecolari che hanno rilevato 47 nuovi casi positivi e confermato 20 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Quanto a questi ultimi, ieri ne sono stati notificati 879 dai quali sono emersi 41 positivi. Fra i nuovi casi positivi di oggi, 44 sono asintomatici e 39 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio.

Fra i bambini o ragazzi in età scolare i nuovi contagi sono 25, dei quali 1 ha meno di 2 anni, 2 tra 3-5 anni, 8 tra 6-10 anni, 5 tra 11-13 anni e 9 tra 14-19 anni.

Scende ancora il numero dei pazienti ricoverati: attualmente sono 147, di cui 31 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 10 nuovi ricoveri a fronte di 14 dimissioni.

