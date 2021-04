Covid: Polizia locale Trento, in un anno 558 multe

(ANSA) - TRENTO, 16 APR - In un anno la Polizia locale di Trento ha controllato 20.776 persone e ha elevato 558 multe per inosservanza delle norme anti-Covid. Le autocertificazioni controllate sono state 235, una sola attestante il falso. Le persone controllate nei parchi cittadini per il rispetto delle norme Covid sono state 29.139; le sanzioni accertate sono state 27.

I dati, relativi al periodo 9 marzo 2020 - 9 marzo 2021, sono stati presentati questa mattina a Trento nel corso della festa per il 220/o anno di fondazione del Corpo della Polizia locale.

"Credo che la gestione di questo periodo di pandemia abbia costituito per la città e per voi agenti una prova generale di ciò che ci aspetta", ha detto il sindaco Franco Ianeselli.

"Ritengo infatti che, in futuro, il requisito essenziale per lavorare a servizio dei cittadini sarà rappresentato dalla flessibilità, dalla capacità di reinventarsi per far fronte a nuovi bisogni e a nuove sfide".

Decifrare Dpcm e ordinanze della Provincia autonoma - ha detto il comandante Lino Giacomoni - è stato un compito prioritario, innanzitutto per rispondere alle oltre 70 mila chiamate alla nostra centrale operativa o pervenute dall'Urp del Comune e riguardanti spostamenti, visite in abitazioni, numero persone ammesse a bordo del veicolo privato, chiarire i concetti di attività motoria o sportiva, convivenza o frequentazione abituale e via dicendo. Secondariamente si è cercato di mettere in condizione gli agenti di come svolgere i controlli sul territorio".

Lino Giacomoni nel corso dell'estate andrà in pensione dopo 24 anni da comandante e 26 di servizio con quattro sindaci diversi. (ANSA).