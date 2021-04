Covid: due giorni senza decessi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 12 APR - Per il secondo giorno consecutivo in Trentino non c'è nessun decesso per Covid. Negli ospedali i ricoveri in terapia intensiva sono 42 (+1 rispetto a ieri), su un totale di 193 pazienti Covid (ieri erano 187).Le dimissioni sono state solo 3, a fronte di 9 nuovi ricoveri.

Il bollettino dell'Azienda provinciale riferisce di 24 nuovi contagi su un totale di 534 tamponi analizzati (fra molecolari e antigenici) cifra che rispecchia la flessione dell'attività di laboratorio nelle giornate domenicali. Su 370 molecolari sono stati individuati 16 nuovi casi positivi. Altrettanti hanno confermato precedenti test rapidi. I test antigenici notificati ieri sono invece 164 ed i positivi emersi sono 8.

Dei nuovi positivi 11 sono asintomatici ed altri 11 pauci sintomatici: tutti sono seguiti a domicilio. Ci sono 2 casi fra ragazzi (età 14-19 anni) mentre fra le classi più mature troviamo 3 nuovi contagi in fascia 60-69 anni e 2 tra 70-79 anni.

Sono infine 120.324 le vaccinazioni: in questa cifra sono comprese 39.280 seconde dosi, le 50.952 finora somministrate agli ultra ottantenni e le 22.397 alla fascia 70-79 anni.

(ANSA).