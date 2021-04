Trentino, al via prenotazioni vaccino per fascia 70-74 anni

(ANSA) - TRENTO, 10 APR - In Trentino, da questa sera alle ore 19, le persone di età compresa tra i 70 e 74 anni (nati negli anni 1947-1951) potranno prenotare la vaccinazione contro il Covid attraverso Cup-online accedendo dal sito internet dell'Azienda sanitaria.

Questa nuova modalità di somministrazione - sottolinea l'Apss - permetterà di aumentare la capacità vaccinale, consentendo una maggiore rapidità di afflusso e di deflusso delle persone che aderiscono alla vaccinazione, oltre a permettere il mantenimento delle distanze e di conseguenza una maggiore sicurezza per i cittadini. Se questa prima esperienza avrà successo Apss lavorerà, in collaborazione con Protezione civile del Trentino, per replicare il modello su larga scala, in vista della vaccinazione delle fasce di età inferiori.

Per favorire il regolare flusso alle vaccinazioni l'Apss ricorda di rispettare gli orari dell'appuntamento e di non arrivare con troppo anticipo. Per ridurre i tempi si consiglia anche di presentarsi con i moduli per la vaccinazione già compilati. I moduli sono scaricabili dal sito Apss all'indirizzo https://www.apss.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/Moduli-vacci nazione-anti-Covid-19. (ANSA).