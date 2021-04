Meteotrentino, marzo mai così secco da inizio secolo

(ANSA) - TRENTO, 10 APR - Marzo 2021 è risultato un mese molto meno piovoso della media, mai così secco da inizio secolo e con temperature nella norma. Lo dice il report mensile di Meteotrentino precisando che era dal 2003 che la stazione di Trento Laste non registrava un mese di marzo meno piovoso.

Nel dettaglio, la temperatura media mensile di marzo è stata di 9,4 gradi e risulta solo 0,4 gradi superiore alla media climatica. La temperatura massima del mese, pari a 24,9 gradi, è stata raggiunta l'ultimo giorno del mese e risulta molto superiore alla media delle massime che è di 21,5 gradi. La massima assoluta di 29 grade risale al 18 marzo 1993. La minima assoluta del mese di -1,4 gradi è stata registrata il 21 marzo ed è in linea con la media (-1,6 gradi).

Nel caso del persistere di precipitazioni inferiori alla media, la criticità relativa alla siccità potrebbe peggiorare, osserva MeteoTrentino. Se invece, come è previsto, si verificheranno abbondanti precipitazioni già dai prossimi giorni, la situazione migliorerà rapidamente. (ANSA).