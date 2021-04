Edificio avvolto dalle fiamme a Salorno, nessun ferito

(ANSA) - BOLZANO, 10 APR - Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio in un edificio a Salorno, in via Alighieri, danneggiando gravemente un paio di appartamenti. Non si segnalano persone coinvolte.

Gran lavoro per un centinaio di vigili del fuoco che in breve hanno avuto ragione delle fiamme. Ancora da chiarire le cause del rogo. (ANSA).