Nasce il gruppo imprenditori e professionisti dello sport

(ANSA) - TRENTO, 09 APR - Si è costituito oggi, all'interno dell'Associazione attività di servizio del Trentino aderente a Confcommercio Trentino, il gruppo rappresentante la categoria degli imprenditori e professionisti del settore sportivo.

Il gruppo, aperto a chiunque operi imprenditorialmente e professionalmente nel settore, vede per la prima volta unirsi, aderendo a Confcommercio Trentino, il comparto dell'imprenditoria sportiva, che specie in questo ultimo anno - sottolinea una nota - ha subito maggiori perdite dovute alle chiusure ed alle restrizioni per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid-19.

Da subito verrà istituito un tavolo di lavoro per individuare e tradurre concretamente le prime linee programmatiche in un documento, da sottoporre alle istituzioni provinciali, "che affronti - si legge in un documento - i prossimi mesi valutando reali e concrete possibilità di riapertura delle attività nonché ogni ulteriore necessaria misura di intervento economico a sostegno della categoria con ristori e indennizzi che tengano conto dell'effettivo periodo di chiusura ancora in essere, oltre che degli importanti investimenti in termini di adozione delle misure di contrasto al Covid-19 che sono stati effettuati nei mesi estivi del 2020 ma che, purtroppo, non sono stati sufficienti a garantire lo svolgimento delle attività lavorative". (ANSA).