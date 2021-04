Dedagroup: dal 10 maggio al via Academy 2021

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Parte il 10 maggio la nuova edizione della Dedagroup Digital Academy, scuola di impresa rivolta a giovani talenti di tutta Italia (e non solo) con età massima di 28 anni che nasce per formare professionisti del digitale. Il percorso formativo, informa una nota, è organizzato da Dedagroup, polo di aggregazione delle eccellenze italiane del Software e delle Soluzioni As a Service.

Giunta alla sua settima edizione, la Dedagroup Digital Academy negli anni ha coinvolto 126 giovani - inserendone 89 in azienda - attraverso un nuovo modello di formazione e sviluppo di training on the job che unisce metodi tradizionali e consolidati con modalità più innovative e dinamiche proprie dell'era digitale.

"La Dedagroup Digital Academy - sottolinea la nota -ha una durata di sei mesi e si rivolge a giovani laureati e neolaureati, sia in percorsi tecnico-scientifici che umanistici, preparandoli ad affrontare con competenza e visione le esigenze più avanzate del mercato, in un programma che prevede una prima parte di didattica full time, che potrà svolgersi sia in modalità digitale che fisica presso il nostro headquarter di Trento, e un periodo di training on the job. Al termine del percorso, i candidati che avranno acquisito solide competenze e dimostrato positive attitudini personali avranno l'opportunità di entrare a fare parte della squadra di Dedagroup". (ANSA).