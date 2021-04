Due giovani escursionisti recuperati di notte sulla Vigolana

(ANSA) - TRENTO, 06 APR - Si è concluso verso le 3 della scorsa notte un lungo e complesso intervento del soccorso alpino sulla Vigolana per soccorrere e recuperare due giovani escursionisti di Trento che volevano trascorrere la notte in bivacco ma, prima di raggiungerlo, sono rimasti incrodati.

I due ragazzi si trovavano nella zona di cima del Campigolet quando, a causa delle condizioni ambientali avverse con presenza di neve ghiacciata, non sono stati più in grado di proseguire e in serata hanno chiamato il 112. L'elicottero si è levato in volo con a bordo due tecnici di elisoccorso e grazie ai visori notturni hanno individuato il luogo dove si trovavano. I due tecnici di elisoccorso sono stati verricellati ma , a causa della nebbia, l'elicottero non ha potuto prelevare gli escursionisti subito, ma solo quando la visibilità è tornata normale. (ANSA).