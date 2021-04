Aiut Alpin Dolomites, con impianti chiusi meno interventi

(ANSA) - BOLZANO, 06 APR - Con gli impianti di risalita chiusi cala anche il numero degli interventi dell'elisoccorso Aiut Alpin Dolomiten. L'"angelo rosso" questo inverno ha effettuato 163 interventi contro i 547 dell'inverno 2018-19, l'ultimo senza lock down. Ventisette voli, questo inverno, sono stati effettuati con i visori notturni. Quattro voli riguardavano valanghe. In tutto sono stati recuperati 12 morti, di cui 9 a causa di emergenze sanitarie e tre per traumi, 48 feriti e 5 illesi.150 interventi hanno riguardato l'Alto dige, 5 il Trentino e 3 il Bellunese. (ANSA).