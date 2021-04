Covid: 6 decessi in Trentino, calano i ricoveri in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 03 APR - Sono 6 i nuovi decessi per Covid in Trentino (1.360 in totale). Quasi tutti i decessi, cinque su sei, sono avvenuti in ospedale: si tratta di cinque uomini e di una donna e la loro età va dai 63 ai 92 anni. Cala ancora il numero dei pazienti Covid in ospedale: oggi sono 230, dei quali 51 si trovano nei reparti di rianimazione (numero stabile rispetto a ieri). Le dimissioni sono state 22, a fronte di 17 nuovi ingressi.

Il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari riferisce di 127 nuovi contagi: 1.767 tamponi molecolari hanno individuato 54 nuovi casi positivi, mentre sono 73 i nuovi contagi emersi all'antigenico, a fronte di 1.137 test rapidi notificati all'Azienda sanitaria. I molecolari hanno inoltre confermato 89 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Dei nuovi casi di oggi, 61 sono asintomatici e 63 pauci sintomatici: tutti sono seguiti a domicilio. Tra ragazzi e bambini i nuovi contagi sono 19: nessuno di loro ha meno di 2 anni, mentre sono 3 i bambini tra 3-5 anni, 4 tra 6-10 anni, 5 tra 11-13 anni e 7 tra 14-19 anni. Spostando l'attenzione sulle categorie più mature, si nota che 15 fra i nuovi positivi hanno tra i 60 ed i 69 anni, 8 sono nella fascia 70-79 anni e 4 hanno 80 o più anni.

Prosegue la campagna vaccinale: questa mattina le somministrazioni sono arrivate a quota 103.454, cifra che comprende 34.312 seconde dosi, come pure le 46.410 destinate agli ultra ottantenni e le 13.783 che finora hanno interessato la fascia 70-79 anni, categoria che da mercoledì 7 aprile vedrà aperte le prenotazioni del vaccino tramite Cup, il Centro prenotazioni online dell'Apss, anche per chi ha fra i 70 ed i 75 anni. (ANSA).