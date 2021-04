Vaccini: boom prenotazioni over 70 in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 02 APR - In Alto Adige, da ieri, anche le persone ultra 70enni possono prenotarsi per la vaccinazione.

L'affluenza sia online che per telefono, è stata notevole. Molte persone hanno già ottenuto un appuntamento per la vaccinazione.

Addirittura, prima dell'inizio della prenotazione telefonica alle ore 08:00 , oltre 1.400 appuntamenti sono stati richiesti online. Fino alle ore 12 di oggi, sono prevenute 27.362 chiamate e sono stati assegnati 8.047 appuntamenti per le vaccinazioni, di cui 4.327 online. Questo gruppo di persone può ancora prenotarsi per un appuntamento per la vaccinazione. Al riguardo sono ancora disponibili 2.600 appuntamenti. Tutti coloro di questa fascia di età che non ricevono subito un appuntamento possono mettersi in lista di attesa.

In un confronto a livello nazionale, l'Alto Adige è al primo posto con il 92,30% in termini di rapporto tra dosi vaccinate e dosi di vaccino fornite. Ciò significa che l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige assegna gli appuntamenti per la vaccinazione non appena vengono consegnate nuove dosi di vaccino. Altre regioni vaccinano molto più lentamente. (ANSA).