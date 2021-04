Covid: 3 morti in Trentino, aumentano malati in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 02 APR - Sono 3 i decessi per Covid in Trentino. Lo ha comunicato in conferenza stampa il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti. "Come anticipato ieri abbiamo un Rt in calo rispetto alla settimana scorsa, attorno allo 0,8, mentre l'incidenza è sotto i 250 ogni 100.000 abitanti, siamo attorno a 220", ha detto Fugatti. "Un indicatore critico è ancora quello delle terapie intensive", ha aggiunto.

In rianimazione infatti ci sono 51 persone, 4 in più di ieri, i nuovi ricoveri in ospedale sono 17 e le dimissioni 23. I positivi sono in tutto 114: 61 individuati attraverso 1.478 tamponi molecolari e 53 con gli antigenici rapidi (908 quelli eseguiti). L'indice di positività è pari al 4,8%. Per quanto riguarda i vaccini, ha detto ancora Fugatti, sono state somministrate 46.083 dose a persone con più di 80 anni e altre 12.874 dosi ad appartenenti alla fascia d'età tra i 70 ed i 79 anni. (ANSA).