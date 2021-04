Tennis: Sinner protagonista a Miami, sognando il primo Slam

(ANSA) - ROMA, 01 APR - La semifinale conquista a Miami, e il sogno di vincere presto il primo Slam. Jannik Sinner continua a essere protagonista al Master 1000 dove avrà lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, attuale numero 12 del ranking mondiale, come prossimo ostacolo verso la finale. E guardando più avanti c'è la conquista di un titolo del Grande Slam, impresa che in Italia, in campo maschile, manca da 45 anni: l'ultimo è stato Adriano Panatta quando vinse il Roland Garros. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, Sinner potrebbe eguagliare il tennista romano visto che il suo successo in uno Slam entro il 2021 si gioca a 7,50. Il 19enne azzurro ha tre chance, Open di Francia, dove lo scorso anno raggiunse i quarti di finale persi contro Rafa Nadal, Wimbledon e US Open per tentare l'impresa. Sinner, intanto, è concentrato sul Master 1000 di Miami e con l'uscita di Daniil Medvedev e le sue quotazioni sono cresciute. Per i quotisti Sinner vincente a 4,50 non lontano dai favoriti del momento: il russo Andrey Rublev e il greco Stefanos Tsitsipas entrambi in quota a 3,25. (ANSA).