Gimbe, calati ricoveri in terapia intensiva in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 01 APR - L'ultimo bollettino Gimbe conferma un forte calo dei posti letto occupati da pazienti Covid in Alto Adige. Ora sono il 20%, mentre la Provincia di Trento è in quarta posizione con il 59%, ben sopra la media nazionale del 41%. Sono invece in leggera salita i positivi per 100.000 abitanti che in Alto Adige sono 135 (+2%). Il Trentino registra invece 551 casi su 100.000 abitanti con un calo del 12,7%.

La Provincia di Bolzano guida la classifica della percentuale di persone che hanno completato il ciclo vaccinale (6,9%). La Provincia di Trento è al 5,9%, poco sopra la media nazionale del 5,3%. L'Alto Adige è anche in testa per gli over 80enni che hanno concluso le vaccinazioni (55,6%), davanti al Trentino (47%). Bene anche gli over 70enni che hanno ricevuto almeno una somministrazione (Bolzano 16,8% e Trento 15,6%). (ANSA).