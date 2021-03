Fioritura dei meli in anticipo in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAR - La fioritura dei meli in Alto Adige sarà in anticipo di 7-9 giorni rispetto alla media a lungo termine. Lo affermano gli esperi del Centro di sperimentazione "Laimburg" che, quest'anno, si aspettano la piena fioritura della varietà "Golden Delicious" intorno al 9 aprile.

"Con piena fioritura intendiamo quando almeno il 50% dei fiori sono aperti e i primi petali iniziano a cadere. Per la varietà Golden Delicious nel sito di Laimburg nella Bassa Atesina, questa fase sarà probabilmente raggiunta quest'anno intorno al 9 aprile, poiché secondo l'Ufficio idrografico avremo una settimana pasquale più calda della media", prevede Edmund Ebner del gruppo di lavoro Pomologia del Centro "Laimburg". Se non ci sarà un'ondata di freddo, la piena fioritura potrebbe anche avvenire uno o due giorni prima.

"Saremmo, quindi - spiega Ebner - circa otto o nove giorni prima della media a lungo termine degli ultimi 46 anni, secondo la quale la piena fioritura non si è verificata in media fino al 17 aprile".

La varietà a fioritura precoce "Pink Lady", secondo gli esperti del Centro "Laimburg", dovrebbe invece fiorire quattro giorni prima di "Golden Delicious", cioè verso il Lunedì di Pasqua, 5 aprile. (ANSA).