Scuola: assessore Bisesti incontra ministro Bianchi

(ANSA) - TRENTO, 10 MAR - Il finanziamento delle misure anti Covid, le risorse del Recovery Plan destinate alla scuola, i concorsi, i nuovi percorsi scolastici e la formazione dei docenti, sono stati i temi al centro di un incontro questo pomeriggio a Roma fra l'assessore all'Istruzione della Provincia autonoma di Trento, Mirko Bisesti, e il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, che in precedenza aveva incontrato in video conferenza tutti gli assessori all'Istruzione delle varie regioni.

"Ho posto al ministro - ha detto Bisesti al termine dell'incontro - alcune delle problematiche più rilevanti che dobbiamo affrontare nei prossimi mesi, a cominciare dalla necessità di garantire alla scuola trentina, anche per il prossimo anno scolastico, le risorse finanziarie necessarie all'ampliamento degli organici e degli spazi scolastici, in funzione delle misure anti Coronavirus". Abbiamo trovato nel ministro - ha aggiunto l'assessore - un interlocutore attento, competente e disponibile al confronto". (ANSA).