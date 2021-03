Covid: 5 decessi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 07 MAR - Sono 3 i decessi registrati in Alto Adige e due in Trentino registrati nelle ultime 24 ore. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.491 tamponi pcr e registrati 131 nuovi casi positivi su 1.491 effettuati. Inoltre 51 test antigenici positivi su 5.613 effettuati. I pazienti ricoverati sono 397 di cui 43 in terapia intensiva in Alto Adige e 3 in Austria.

Con più di 2.800 tamponi analizzati, sono 275 i nuovi casi positivi registrati in Trentino. 132 sono quelli individuati dal tampone molecolare, altri 143 invece dai test rapidi. I molecolari hanno confermato inoltre altre 62 positività intercettate nei giorni scorsi dai tamponi antigenici. Il rapporto dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari informa inoltre che i pazienti Covid ricoverati sono 236, di cui 48 in rianimazione. (ANSA).