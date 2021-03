Coppia scomparsa: famiglia Perselli ringrazia pompieri

(ANSA) - BOLZANO, 05 MAR - Carla Perselli, la sorella di Laura Perselli e cognata di Peter Neumair, a nome della famiglia ha ringraziato i vigili del fuoco per le lunghe ricerche lungo l'Adige. "Vogliamo ringraziarvi per tutto il vostro lavoro di ricerca dei nostri cari, Laura e Peter, fatto con grande impegno in questo periodo. Sappiamo - scrive la sorella - quanto avete faticato per giornate intere, anche immergendovi nelle acque gelide dell'Adige e cercandoli ovunque sul nostro territorio".

"Vi ringraziamo moltissimo - prosegue il messaggio - per avere messo a disposizione la vostra professionalità, il vostro tempo e la vostra fatica per aiutarci. Abbiamo seguito le vostre ricerche, informandoci dai carabinieri di Bolzano e abbiamo visto nelle immagini dei media quanti volontari abbiano collaborato". "Vi siamo enormemente riconoscenti per averci ridato il corpo di mia sorella Laura e vi stimiamo moltissimo per tutto ciò che avete fatto per noi! Grazie dal cuore. Carla Perselli e familiari", conclude il messaggio, pubblicato su Facebook dall'associazione dei vigili del fuoco dell'Alto Adige, Landesfeuerwehrverband Südtirol. (ANSA).