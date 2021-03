Covid: Test fai da te da giovedì nelle scuole altoatesine

(ANSA) - BOLZANO, 02 MAR - Inizia giovedì il progetto pilota dei test fai da te nelle scuole elementari in Alto Adige. Questa settimana saranno interessate 18 scuole con quasi 2 mila bambini, dopo una valutazione i test antigenici rapidi nasali dovrebbero poi essere estesi gradualmente su tutti i 27.500 alunni delle elementari in Alto Adige. Lo ha annunciato l'assessore alla sanità Thomas Widmann.

Widmann ha evidenziato la buona esperienza già fatta con questi test in Austria e l'importanza di isolare eventuali positivi tempestivamente. "I test sono gratuiti e volontari", ha precisato l'assessore. Al progetto parteciperanno la Croce Rossa e la Croce Bianca. "Roma - ha detto Widmann - ha mostrato interesse per questo progetto pilota".

Ieri l'Alto Adige ha registrato il record di tamponi pcr e antigenici effettuati dall'inizio della pandemia con 21.249, ovvero circa il 4% della popolazione. Widmann ha ricordato che la scorsa primavera si era partiti da 30 test giornalieri.

